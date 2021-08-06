Москва, 6 августа, 2021, 11:15 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы частично удовлетворил иск Министерства обороны России к военному застройщику — ФГУП «Главное военно-строительное управление №14». Решение суда ещё может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство Обороны

«Взыскать с ФГУП «ГВСУ №14» в пользу Министерства обороны Российской Федерации неустойку в размере 223 229 984 руб. 25 коп. В остальной части иска отказать», — отмечается в вердикте судьи Гутник.

С ФГУП также было взыскано в доход федерального бюджета 42,6 тыс. рублей госпошлины.

Напомним, дело слушалось с апреля 2021 года. Первоначальная сумма иска составляла 1,04 млрд рублей.