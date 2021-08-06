Военный застройщик выплатит Минобороны РФ 223 млн рублей неустойки
Москва, 6 августа, 2021, 11:15 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы частично удовлетворил иск Министерства обороны России к военному застройщику — ФГУП «Главное военно-строительное управление №14». Решение суда ещё может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.
«Взыскать с ФГУП «ГВСУ №14» в пользу Министерства обороны Российской Федерации неустойку в размере 223 229 984 руб. 25 коп. В остальной части иска отказать», — отмечается в вердикте судьи Гутник.
С ФГУП также было взыскано в доход федерального бюджета 42,6 тыс. рублей госпошлины.
Напомним, дело слушалось с апреля 2021 года. Первоначальная сумма иска составляла 1,04 млрд рублей.
Госпредприятие создано в 2003 году и имеет восемь филиалов по стране. Уставный капитал — более 1,6 млн рублей. Учредителями ФГУП выступали Министерство имущественных отношений РФ и Минобороны РФ. Директор компании — Александр Иванов. Между Минобороны и ФГУП имееется более 50 судебных споров только за 2021 год, большинство из которых являются финансовыми.