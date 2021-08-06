Москва, 6 августа, 2021, 11:12 — ИА Регнум. Нефтяные котировки в конце недели 6 августа поднимаются после резкого падения последних дней, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Во многом это технический отскок из-за прошедшего чрезмерного снижения к $69 а баррель Brent.

Повышению котировок к рубежам около $72 способствует приостановка на валютном рынке роста курса доллара, имеющего противоположную направленность с ценами нефти.

В то же время инвесторы ожидают главное событие дня — отчёт по рынку труда США, традиционно сильно воздействующий на американскую валюты и в целом финансовые активы.

В случае значимого повышения занятости увеличивается вероятность сворачивания ФРС США денежного стимулирования. Это было бы неблагоприятно для спроса и цен нефти.

Кроме того, в конце дня участники торгов обратят внимание на данные о числе активных буровых установок в США, воздействующее на предложение чёрного золота.

С учётом неопределённости ожидаемых в течение дня данных, коридор колебаний цены Brent может составить $71,00−72,30 за баррель», — считает эксперт.

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