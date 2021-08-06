Омск, 6 августа, 2021, 11:11 — ИА Регнум. Жителей Омской области предупредили о непогоде — сильном ветре и дожде.

Екатерина Корнева ИА REGNUM Дождь

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Как сообщили ИА REGNUM в администрации Омска, ссылаясь на информацию Обь-Иртышского управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 7−8 августа в Омской области ожидаются дожди, местами сильные.

Также прогнозируются грозы, возможен град. Порывы ветра будут достигать 15−20 м/с. 8 августа возможно понижение температуры воздуха.

Как сообщало ИА REGNUM, «жёлтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и Московской области из-за грозы и ветра.

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