Новосибирск, 6 августа, 2021, 11:10 — ИА Регнум. В Новосибирской области с 7 по 10 августа сохранится высокая пожароопасность 4-го класса горимости. Таков прогноз Западно-Сибирского гидрометцентра.

22.mchs.gov.ru Высокая пожароопасность

«В связи с погодными условиями увеличивается риск возникновения очагов природных пожаров», — предупреждает мэрия Новосибирска.

Специалисты департамента по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с административными органами города просят сообщать о возникновении чрезвычайных ситуаций.