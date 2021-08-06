Киев, 6 августа, 2021, 11:12 — ИА Регнум. Вашингтон ожидает приезда президента Украины Владимира Зеленского, и в США настроены на то, чтобы это был «очень продуктивный и фундаментальный визит», заявил журналистам 6 августа глава офиса украинского президента Андрей Ермак.

Адміністрація Президента України Андрей Ермак

По его словам, представители Киева ещё раз убедились, что США действительно является стратегическим партнером Украины.

«Безопасность и защита Украины, поддержка нашего суверенитета и территориальной целостности является приоритетом внешней политики Штатов», — добавил Ермак.

Глава офиса Зеленского добавил, что президент Украины впервые за историю независимости приедет в Вашингтон «с совершенно новым видением, четким видением стратегии развития наших партнерских отношений».

ИА REGNUM напоминает, что визит Зеленского в Вашингтон запланирован на 30 августа. 4−5 августа в рамках подготовки этого визита столицу США посетили глава офиса президента Украины Андрей Ермак и глава МИД страны Дмитрий Кулеба. По итогам визита было заявлено, что подготовка визита Зеленского в США выходит на финишную прямую.