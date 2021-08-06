Саратов, 6 августа, 2021, 11:16 — ИА Регнум. В Саратовской области вакцинацию от новой коронавирусной инфекции по состоянию на 8 августа прошли более 557,7 тыс. человек, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Mil.ru Вакцинация

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За сутки прививку получили 5080 жителей. Полностью закончил иммунизацию 452 381 человек.

По состоянию на 1 января 2021 года, численность населения Саратовской области составляет 2,395 млн человек, таким образом, полный курс вакцинации прошли 18,89% жителей региона.

ИА REGNUM напоминает, председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин ревакцинировался от коронавируса.

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