Чита, 6 августа, 2021, 11:08 — ИА Регнум. В Забайкальском крае, где ежедневно выявляют более 200 новых носителей коронавируса, по итогам 341 проверки масочного режима в общественном транспорте, выявили 25 нарушений. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

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Уточняется также, что патрульные группы из сотрудников региональных органов исполнительной власти и полиции проверили 341 автобусов и троллейбусов на 23 маршрутах в Чите.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается весьма напряжённой: по состоянию на 6 августа 164 находятся в тяжёлом состоянии, 56 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

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