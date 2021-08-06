Москва, 6 августа, 2021, 11:07 — ИА Регнум. Испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» с атомной подводной лодки проекта 885 «Северодвинск» планируется начать в конце августа 2021 года, сообщает 6 августа ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

K.sina.cn «Циркон»

«Летно-конструкторские испытания ракеты «Циркон» с «Северодвинска» начнутся в конце августа. Планируется завершить их до ледостава на Белом море с выполнением нескольких пусков», — сказал собеседник агентства.

В свою очередь в НПО машиностроения (входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение»), отвечающем за разработку и производство «Цирконов», воздержались от комментариев.

Как передавало ИА REGNUM, 19 июля Минобороны России сообщило об успешных испытательных стрельбах гиперзвуковой ракетой «Циркон» по наземной цели на побережье Баренцева моря с борта фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков».

Ракета развила скорость порядка 7 Махов (2 км в секунду) и поразила цель на дальности свыше 350 км. Гиперзвуковыми ракетами «Циркон» планируется вооружить как надводные корабли, так и подводные лодки Военно-морского флота России.