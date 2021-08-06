Красноярск, 6 августа, 2021, 11:14 — ИА Регнум. Доля отечественной продукции на внутреннем рынке оборонной промышленности увеличится в 2,5 раза к 2025 году благодаря программе импортозамещения. Об этом министр обороны России Сергей Шойгу заявил 6 августа на встрече с коллективом завода «Красмаш».

Минобороны России Сергей Шойгу

Глава оборонного ведомства подчеркнул, что нужно не повторять старые советские изделия, а выпускать современные образцы, которые лучше импортных аналогов по характеристикам. Сейчас в России разработке отечественной элементной базы и поддержке импортозамещения уделяют большое внимание.

«Действующая программа позволит увеличить к 2025 году долю отечественной продукции на внутреннем рынке в два с половиной раза», — сказал Шойгу.

Он добавил, что перед оборонно-промышленным комплексом поставлена основная задача — нарастить выпуск продукции военного и двойного назначения. Сейчас по поставкам военной продукции Россия прочно находится на втором месте в мире.

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