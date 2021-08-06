Ялта, Крым, 6 августа, 2021, 11:06 — ИА Регнум. День города в Ялте в этом году пройдёт без массовых мероприятий, об этом 6 августа написала в соцсетях глава администрации Янина Павленко.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ялта

«Учитывая непростую эпидобстановку, большинство мероприятий ко Дню города пройдет в онлайн-формате. Отменяем традиционную сцену на набережной и все массовые мероприятия — бережем себя. Но на набережной поставим фотозоны, которые расскажут о разных исторических этапах. Конечно же, в планах праздничный фейерверк в акватории порта — очень яркий и красочный», — написала Павленко.

Также она рассказала о появлении в городе новых арт-объектов.

«Встречать гостей и радовать жителей скоро будет впечатляющая въездная группа. Монтаж монолитной композиции — всеми любимая и узнаваемая стела Ялта с чайкой — идет полным ходом. Уже собран каркас-форма, в нее залит бетон. Станет ярче и интересней и на набережной. На шесть белых скамеек будут нанесены копии произведений ялтинских художников. Воплотят идеи в жизнь ребята, которые рисуют в стиле Spray Paint Art», — добавила Павленко.

Отметим, что Ялта традиционно отмечает День города дважды в году — первый раз в апреле, второй раз — во вторую субботу августа, в этом году праздник выпадает на 14 августа.