Киев, 6 августа, 2021, 11:08 — ИА Регнум. В результате плохой погоды — дождя и сильных порывов ветра — на Украине без электричества остались 440 населенных пунктов. Об этом 6 августа сообщает пресс-служба украинской госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

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«В результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 440 населенных пунктов», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что оставшиеся без электроэнергии населенные пункты расположены в Хмельницкой, Киевской, Тернопольской, Черновицкой, Львовской, Винницкой, Житомирской и Кировоградской областях.

Кроме этого, указывается, что бригады областных обслуживающих энергетических структур привлечены к ликвидации последствий непогоды.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 августа стало известно, что в Тверской области после урагана полностью восстановлена электрораспределительная сеть.