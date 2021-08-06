Москва, 6 августа, 2021, 11:06 — ИА Регнум. Менять место работы следует по обстоятельствам, не привязываясь к конкретным срокам, считают 53% жителей России. 19% уверены, что менять работу надо как можно реже, приводит данные исследовательский центр портала Superjob.ru.

Анастасия Полозкова ИА REGNUM За работой

Искать новое место нужно не реже чем раз в пять лет, убеждены 11%; не реже чем раз в три года — 6%; не реже чем раз в 10 лет — 4%. Только 1% опрошенных полагают, что менять работу следует ежегодно или даже чаще. Женщины чаще мужчин считают, что менять работу надо, не привязываясь к датам, а с учетом обстоятельств — 56% против 49%.

Чаще всего мнения о том, что работодателя нужно менять как можно реже, придерживаются водители и охранники (по 32%). Раз в пять лет переходить на новое место советуют системные администраторы и снабженцы (по 21%), каждые три года — программисты (27%). Менять работу по обстоятельствам предлагают маркетологи (63%) и кладовщики (62%).

Опрос проведен 26−29 мая 2021 года. Опрошены 1000 менеджеров по персоналу в 198 населенных пунктах РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, планируют поменять род трудовой деятельности 47% работающих жителей России.

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