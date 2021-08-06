Саратов, 6 августа, 2021, 11:16 — ИА Регнум. В Саратовской области за прошедшие сутки зарегистрировали 260 случаев заражения коронавирусом, сообщает 6 августа региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Из числа новых инфицированных пневмония диагностирована у 72 пациентов, с признаками ОРВИ — 181 человек, у семи пациентов — бессимптомное течение заболевания. Накануне выявили 262 заражения. Всего подтверждено 74 624 случая инфицирования. Выздоровели с начала наблюдения 69 439 человек, за сутки — 204 пациента.

Наибольшее количество инфицированных за минувший день выявили в Саратове — 105 человек, остальные — в других районах области. Среди заболевших преобладают жители старше 60 лет — 53 человека, 29 — несовершеннолетние.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области задержали мужчину, занимавшегося частным извозом и поиском клиентов, которым были необходимы справки с отрицательными результатами ПЦР-тестов. Злоумышленник передавал посредникам данные заказчиков. Готовые справки, якобы выданные медорганизациями, продавал по цене от 1,5 до 2 тыс. рублей. Предварительно, его услугами с мая по июнь воспользовались не менее 100 человек.

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