Новокузнецк, Кемеровская область, 6 августа, 2021, 11:05 — ИА Регнум. В Новокузнецка суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 24-летнего местного жителя. Он обвинялся в краже денег, сообщает региональное управление МВД РФ.

40.мвд.рф Кража денег

В ведомстве рассказали, что в полицию обратилась 44-летняя жительница города Мыски. Она сообщила, что неизвестный оформил на неё кредит на 70 тысяч рублей. Об этом женщина узнала от представителей банка, которые сообщили ей о просроченной задолженности. С аналогичным заявлением обратился и 62-летний новокузнечанин.

Вскоре полицейские задержали подозреваемого. Им оказался сотрудник одного из банков, к которому потерпевшие обращались за оформлением рассрочки на приобретаемые в магазинах товары. Мужчина, используя персональные данные клиентов, оформил две кредитные карты на общую сумму 130 тысяч рублей. Чужие деньги он снял в банкомате, предварительно переодевшись в женскую одежду, а затем потратил.

Суд признал фигуранта виновным и приговорил его к трём годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года и шесть месяцев. Осуждённый возместил материальный ущерб, причинённый потерпевшим.