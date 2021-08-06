Москва, , 11:01 — REGNUM Законопроект, предполагающий рост пенсий для проработавших на селе длительное временя, внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 6 августа.

На улицах села Ольга Кардашова © ИА REGNUM

Предусматривается установление повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и страховой пенсии по инвалидности застрахованным лицам при наличии двух условий: стаж работы в сельском хозяйстве не менее 30 лет и отсутствие факта работы, без требования проживания лица на территории сельской местности.

Кроме того, законопроектом для повышения уровня пенсионного обеспечения граждан имеющих продолжительный стаж в сельском хозяйстве предлагается дополнить льготную категорию лицами, проработавшими 35 лет в данной отрасли и не осуществляющими трудовую деятельность. При этом размер повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и страховой пенсии по инвалидности предлагается повысить до 30% суммы фиксированной выплаты к соответствующей страховой пенсии, также независимо от места жительства пенсионера.

Инициативой предусматривается исключение таких видов оснований для перерасчета размера фиксированной выплаты к страховой пенсии как переезд пенсионера на новое место жительства в сельскую местность и выезд пенсионера за пределы сельской местности на новое место жительства.

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