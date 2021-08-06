Иркутск, 6 августа, 2021, 11:05 — ИА Регнум. На сегодняшний день уже в семи районах Иркутской области введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за лесных пожаров. Об этом 6 августа сообщает пресс-служба правительства региона.

skeeze Лесной пожар

«С 6 августа на территории семи районов Приангарья введен режим чрезвычайной ситуации и установлен региональный уровень реагирования для территориальной системы РСЧС», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также в нем указывается, что губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подписал соответствующий указ.

Кроме этого, уточняется, что в Киренском, Усть-Кутском, Катангском, Усть-Илимском, Нижнеилимском, Мамско-Чуйском и Чунском районах вводится полный запрет на посещение лесов, и на лесохозяйственную и лесозаготовительную деятельность.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что запах гари, который почувствовали жители Забайкальского края, принесли ветра из Иркутской области и Якутии, где наблюдается тяжелая пожарная обстановка.