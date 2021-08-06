Хабаровск, 6 августа, 2021, 11:51 — ИА Регнум. В связи с повышением уровня воды в реке Амур в Хабаровском крае вводят режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Об этом 6 августа сообщил врио губернатора региона Михаил Дегтярёв в своем телеграм-канале.

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«Сегодня на заседании КЧС приняли решение вводить режим ЧС регионального уровня в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Хабаровском, Комсомольском, Нанайском, Ульчском и Николаевском районах при достижении уровня воды в Амуре у краевого центра отметки 4,5 м», — говорится в его сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на сегодняшний день уже в семи районах Иркутской области введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за лесных пожаров.