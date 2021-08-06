Амурская область, 6 августа, 2021, 11:17 — ИА Регнум. В Белогорском и Архаринском районах Приамурья усугубляется паводковая обстановка. Вода пришла ещё в восемь сёл, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 6 августа в пресс-центре правительства региона.

Алексей Суконкин ИА REGNUM Наводнение в Приамурье

Следите за развитием событий в трансляции: «Жара и пожары, наводнения и разрушения в России и мире — все новости»

Читайте также: В Приамурье паводок отрезал от транспортного сообщения 8 населённых пунктов

В Белогорском районе подтоплен участок дороги в три села. Водой залило приусадебные участки в сёлах Никольское, Ключи, Киселеозерка, Новоадреевка и Васильевка.

В Архаринском районе затоплены участки четырёх автодорог. Началась эвакуация жителей сёл Касаткино, Иннокентьевка и Северное. Возле села Казановка подтоплен мост, движение невозможно.

Как сообщало ИА REGNUM, сложная гидрологическая обстановка сохраняется в Михайловском и Серышевском районах Амурской области. В первом подтоплены порядка 16-ти домов, во втором — 20.