Чебоксары, 6 августа, 2021, 10:56 — ИА Регнум. В Чувашии сотрудники транспортной полиции выявили факты служебных подлогов. Бывший госинспектор подозревается в составлении фиктивных протоколов в отношении рыбаков, сообщили ИА REGNUM в Чувашском ЛО МВД России на транспорте.

Наталия Николаева ИА REGNUM На Суре

Фигурантом уголовного дела стал бывший инспектор отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Чувашии. Следствие полагает, что в 2020 — 2021 годы ради улучшения статистических показателей своей работы он составлял административные протоколы на граждан, фактически не совершавших данное правонарушение.

По версии следствия, в отношении рыбаков было составлено три фиктивных протокола якобы за нарушение правил рыболовства.

«Взамен государственный инспектор обещал рыбакам дальнейший беспрепятственный вылов на Суре», — говорят в ведомстве.

Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СКР возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями») и ч. 2 ст. 292 УК РФ («Служебный подлог»).

В ведомстве не исключают, что количество эпизодов может возрасти.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2021 года стало известно о возбуждении в Чувашии уголовного дела в отношении рыбака, которого подозревают в установке сети поперёк реки Выла. В результате река была перегорожена более чем на две трети.

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