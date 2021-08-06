Красноярск, 6 августа, 2021, 10:55 — ИА Регнум. Основные преобразования в Вооружённых силах России завершены. Об этом 6 августа в ходе встречи с коллективом Красноярского машиностроительного завода заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

Mil.ru Военно-морской флот России

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«В настоящее время основные преобразования в армии и на флоте в целом завершены», — сказал Шойгу.

Он добавил, что был создан новый вид Вооружённых сил — Воздушно-космические силы, сформированы самодостаточные группировки войск на стратегических направлениях, Объединённое стратегическое командование Северного флота, Силы специальных операций, военная полиция, воинские части и подразделения беспилотной авиации.

Шойгу убеждён, что российская армия — современная, мобильная, компактная и боеспособная. По его словам, они входит в число самых передовых технологически развитых армий мира, а по уровню современности российские вооруженные силы превосходят многие зарубежные.

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«Доля новейших образцов вооружения, военной и специальной техники в войсках доведена до 70,1%, в стратегических ядерных силах — до 86%», — привёл цифры глава Минобороны РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что доля современного вооружения в ядерной триаде России, включающей в себя стратегические атомные подводные лодки, стратегическую авиацию и межконтинентальные баллистические ракеты наземного базирования, уже в 2021 году превысит 88%. Кроме того, по его словам, к 2024 году доля современного оружия и техники в войсках составит почти 76%.