Москва, 6 августа 2021, 10:53 — REGNUM Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил военных железнодорожников с профессиональным праздником.
Он добавил, что созданные 170 лет назад военно-рабочие роты положили начало героической летописи войск, которые на протяжении всей своей истории вносят значительный вклад в укрепление обороноспособности страны.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу призвал прислушаться к мнению экспертов при изменении оценочных показателей работы научных учреждений, занимающихся разработками для оборонно-промышленного комплекса.
Читайте подробнее: Шойгу: я не люблю дилетантизма