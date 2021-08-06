Москва, 6 августа, 2021, 10:53 — ИА Регнум. Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил военных железнодорожников с профессиональным праздником.

Mil.ru Сергей Шойгу

«Личный состав войск… совершенствует боевую выучку, успешно осваивает новые виды вооружения и военной техники, содействует развитию инфраструктуры железнодорожного транспорта, участвует в ликвидации последствий ЧС природного и техногенного характера», — заявил Шойгу.

Он добавил, что созданные 170 лет назад военно-рабочие роты положили начало героической летописи войск, которые на протяжении всей своей истории вносят значительный вклад в укрепление обороноспособности страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу призвал прислушаться к мнению экспертов при изменении оценочных показателей работы научных учреждений, занимающихся разработками для оборонно-промышленного комплекса.

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