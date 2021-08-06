Находка, Приморский край, 6 августа, 2021, 11:15 — ИА Регнум. В Партизанском районе Приморья в ДТП погиб 10-летний ребёнок, ещё двое детей получили травмы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УГИБДД УМВД России по региону 6 августа.

ДТП

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Авария произошла в районе 23 км автодороги «Находка — Лазо — Ольга — Кавалерово».

Сотрудниками ГИБДД установлено, что 35-летняя женщина-водитель Toyota Noah, ехала из Находки в село Лазо, не справилась с управлением, съехала в левый кювет, где автобус опрокинулся. В автомобиле находились четверо пассажиров, включая троих несовершеннолетних детей 7, 10 и 12 лет.

В результате ДТП 10-летний мальчик получил травмы, от которых скончался до приезда скорой помощи. Девочки 7 и 12 лет получили травмы различной степени тяжести. В момент ДТП все были пристегнуты ремнями безопасности. Пострадавшие госпитализированы. Женщина и ее 37-летний супруг травм не получили.

Стаж вождения у неё 18 лет, в момент аварии была трезва. ДТП произошло в темное время суток без освещения на асфальтобетонном покрытии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ростовской области молодой водитель устроил аварию со смертельным исходом.