Астана, 6 августа, 2021, 11:01 — ИА Регнум. Все вузы Нур-Султана к началу учебного года должны подключиться к системе контроля Ashyq, которая определяет иммунный статус посетителей. Об этом 5 августа сообщил мэр столицы Казахстана Алтай Кульгинов в соцсети Instagram.

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«В 11 (из 17) высших учебных заведениях установлен проект Ashyq, который позволяет за счёт фильтра обезопасить преподавателей и студентов. Остальным университетам также необходимо подключиться к Ashyq», — написал Кульгинов.

Он также заявил, что все преподаватели вузов и студенты от 18 лет и старше должны пройти курс вакцинации, в противном случае обучение может быть переведено в режим онлайн. Кульгинов также распорядился дооснастить учебные заведения санитайзерами и усилить в вузах работу медпунктов.

Стоит отметить, что система Ashyq, принятая в Казахстане, по QR-коду считывает статус человека: «вакцинирован», «не вакцинирован и не зарегистрирован, как заразившийся или контактный», «контактный» и «заразившийся».