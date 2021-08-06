Сеул, 6 августа, 2021, 10:55 — ИА Регнум. В Южной Корее объявили предупреждение о вирусе японского энцефалита. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний.

Комар

По их словам, большое количество комаров-переносчиков данного заболевания было обнаружено в Пусане.

В текущем году о выявленных случаях заражения японским энцефалитом в стране не сообщалось.

Как утверждают медики, у 99% людей укус переносчика может не вызвать каких-либо симптомов, а уровень смертности от японского энцефалита колеблется от 20 до 30%.

Японский энцефалит — острое инфекционное заболевание с трансмиссивным путём передачи инфекции. Вызывается нейротропным вирусом, переносчиками которого являются комары.