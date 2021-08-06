Москва, , 10:52 — REGNUM Предложения перенести столицу в Сибирь периодически возникают, однако действеннее перенести ряд министерств из Москвы в другие города. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 августа заявил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предлагал ряд министерств перенести в другие города, рассредоточить, чтобы не было все сконцентрировано в Москве. Таким образом можно было бы остановить отток населения и создать новые рабочие мета, и, главное, ускорить решение вопросов с учетом местной специфики», — рассуждает Нилов.

«Например, Минвостокразвития. Очевидно, если бы оно находилось в Арктической зоне, на территории Дальнего Востока, то и работа была бы другая. Министерство по делам Северного Кавказа — (на юг страны), Минкультуры — Санкт-Петербург. У нас же перенесли Конституционный суд, и никак это негативно не повлияло на работу судебной системы», — отметил парламентарий.

На встрече с научной общественностью Сибирского отделения РАН министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в Сибири нужно создать пять крупных промышленных и научных центров — городов с населением до 1 млн человек. Также министр считает актуальным перенос столицы из Москвы в Сибирь.

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