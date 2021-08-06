Воронеж, 6 августа, 2021, 10:52 — ИА Регнум. Сильная жара прогнозируется в Воронежской области 7−8 августа, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Воронежского гидрометеоцентра.

Дарья Антонова ИА REGNUM Жара

Жару воронежцам обещают уже в последний день рабочей недели, 6 августа. По прогнозу, воздух днём прогреется до +35°, в Воронеже — до +33…35° при южном ветре 7−12 м/с и переменной облачности.

В субботу 7 августа жителей региона также ожидает жара до +34…36°, ночная температура не опустится ниже +19°. В воскресенье, 8 августа, и в первый день новой рабочей недели. 9 августа, в регионе также будет очень жарко — около +33°. По данным Росгидрометеоцентра, небольшое похолодание ожидается лишь с 12 августа.