Элиста, 6 августа, 2021, 10:50 — ИА Регнум. В Калмыкии за истекшие сутки впервые за долгое время нет смертей среди пациентов с COVID-19, следует из данных регионального оперштаба, актуальных на утро 6 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За весь период пандемии в Калмыкии зарегистрировано 492 летальных исхода среди заразившихся коронавирусом.

ИА REGNUM напоминает, что в Калмыкии эпидемиологическая ситуация остаётся напряжённой, однако зафиксировано некоторое снижение суточного прироста числа заражения коронавирусом.