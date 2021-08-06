Кострома, 6 августа, 2021, 11:19 — ИА Регнум. Празднование дня города Костромы могут перенести на более поздний срок. Об этом на заседании оперативного штаба по противодействию распространения COVID-19 5 августа сказал губернатор Костромской области Сергей Ситников.

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С 28 июня 2021 года в регионе введён бессрочный запрет на все публичные мероприятия независимо от числа участников. Исключение из правила составляют спортивные события, внесенные в календарный план на 2021 год. Несмотря на стабилизацию ситуации с заражениями коронавирусом глава региона посчитал, что «время расслабляться» еще не пришло.

«Исходя из той статистики, которую мы сегодня наблюдаем, сложились предпосылки к стабилизации. Вместе с тем, время расслабляться еще не пришло. Нацеливаю на сохранение тех мер по противодействию распространения ковида , которые у нас приняты. На мой взгляд, они показывают свою эффективность и не создают дополнительных предпосылок давления на экономику»

Напомним, по традиции День Костромы отмечают вместе с Днём области во вторые выходные августа. В 2020 году основные события праздника прошли 28 и 29 августа.

В соседнем Ярославле День города планируют провести в начале сентября.