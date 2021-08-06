Элиста, 6 августа, 2021, 10:43 — ИА Регнум. В Калмыкии за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 109 человек, сообщает региональный оперштаб 6 августа. Это на два случая заражения меньше, чем днём ранее.

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Число пациентов с COVID-19, которым потребовалась госпитализация, сократилось до 832 человек. Состояние 29 заболевших врачи оценивают как тяжёлое. На самоизоляции остаются 3 796 жителей республики.

За весь период пандемии в Калмыкии подтверждено 25 610 случаев заражения коронавирусом. Выписаны с выздоровлением 22 123 носителя инфекции.