Казань, 6 августа, 2021, 11:15 — ИА Регнум. В Татарии подтверждены пять новых летальных исходов от коронавируса. Таким образом, с начала наблюдения в республике от COVID-19 скончались по состоянию на 6 августа 628 человек, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Жертвами заболевания стали женщины в возрасте от 68 до 84 лет. Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии по данным на 3 августа иммунизацию антиковидными препаратами завершили 620 445 человек.

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