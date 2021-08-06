Москва, 6 августа, 2021, 13:59 — ИА Регнум. Певец Стас Пьеха в последнем интервью прокомментировал заявления телеведущей Даны Борисовой о её успешном избавлении от наркозависимости. Ролик с рассуждениями исполнителя на эту тему доступен на YouTube-канале Super.

Скриншот с YouTube Стас Пьеха

Пьеха считает, что Дана Борисова до сих пор «пребывает в зависимом мышлении и в галлюцинациях».«В ней нет никакого выздоровления… Всё что она говорила, — это комедия», — заявил артист.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Стас Пьеха стал гостем YouTube-шоу «Алёна, блин». В интервью он рассказал о своих психологических проблемах и взаимоотношениях с сыном.