Москва, 6 августа, 2021, 10:38 — ИА Регнум. Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) провел круглый стол на тему «Итоги выдвижения: конкуренция, факторы успеха, перспективы обновления».

ИА REGNUM Выборы

В мероприятии приняли участие председатель Координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате РФ, директор Фонда исследований проблем демократии Максим Григорьев, директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин, директор Центра регионального развития, член Общественной палаты РФ Константин Комков, президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов, руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов, генеральный директор федеральной экспертной сети «Клуб регионов» Сергей Старовойтов.

Модератором круглого стола выступила директор департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына.

Завершен прием документов для регистрации кандидатов в депутаты Государственной Думы РФ. Представлены кандидаты от множества партий, многие из которых участвуют в выборах в федеральный парламент первый раз. В экспертном сообществе уже несколько лет фиксируют рост политической конкуренции между различными политическими силами на всех уровнях выборов. Борьба политических программ и брендов вновь стала востребованной частью жизни страны. Эксперты обсудили тренды электорального цикла 2021 и проанализировали влияние запроса общества на избирательные программы партий.

Максим Григорьев привел сравнение 2016 и 2021 годов, которое явно продемонстрировало увеличение количества кандидатов, выдвигаемых партиями в новом сезоне. В 2016 году в среднем на каждую партию приходилось 353 кандидата, в 2021 — 420 кандидатов. По одномандатным округам в 2016 году партии в среднем выдвигали 97 кандидатов, в 2021 году их число увеличилось до 141. По партийным спискам в 2016 году было зарегистрировано в среднем 256 человек против 279-ти в 2021-м. Все это привело к увеличению партийной конкуренции.

Еще одним отличием Максим Григорьев отметил активное участие партий в выборах всех уровней: «В этом году мы видим, что партии бросили свои силы не только на участие в выборах в Государственную Думу, но и активно участвуют в региональных выборах».

Михаил Мамонов рассказал о прогнозируемом увеличении явки на предстоящих выборах, что связано с повышением интереса к конкурентной политики. По данным последнего исследования, 51% респондентов заявили о готовности принять участие в выборах. Росту явки будут способствовать и другие факторы: большое количество региональных и муниципальных выборов и трехдневное голосование. Среди главных мотивов участия в выборах 31% избирателей отметили гражданский долг, 20% — традиции и 16% — мотив ценности своего голоса. Важным, по словам Михаила Мамонова, является и показатель устойчивость выбора. 71% респондентов заявляют о том, что их выбор окончательный.

«Степень устойчивости выбора весьма высока. В то же время есть над чем работать партиям, это не преуменьшает роль и влияние конкуренции в ходе предстоящей избирательной кампании, есть шансы для любых сценариев», — подчеркнул Михаил Мамонов.

Павел Данилин оценил роль наблюдателей в выборах и специфику процесса в ковидной реальности. Эксперт отметил, что пандемия не внесла негативных тенденций в активность избирателей. По предварительным данным уровень явки будет находиться на уровне 2016 года.

«Мы наблюдали в прошлом году на выборах, что страха заразиться у людей нет. Более того, введенный формат многодневного голосования позволит людям дополнительно обезопасить себя», — отметил эксперт.

Пандемия не смогла поставить под угрозу участие наблюдателей на грядущих выборах. Несмотря на звучащую критику, последние данные говорят о том, что на одного кандидата приходится 555 наблюдателей от российских организаций и один международный наблюдатель на каждые 15 кандидатов.

Сергей Старовойтов отметил, что важным новшеством стала трансформация роли депутата. Из депутатов-представителей народа они превратились в депутатов-коммуникаторов, обеспечивающих связь между обществом и власть. Еще одна глобальная тенденция — конкурентность идей: «Традиционные партии поняли и оценили запрос на новые идеологические решения, которые тесно связаны с поиском образов будущего. И такого рода решения стараются предлагать».

Алексей Куртов, говоря о позиционировании кандидатов, отметил, что выбор личного бренда или партийной принадлежности часто зависит от региона.

«Основная тенденция, особенно в больших городах, такова, что позиционирование от партии дает преференции: одномандатник получает бэкграунд не только свой, но и той партийной структуры, от которой он выходит», — подчеркнул политолог.

Константин Комков представил взгляд на выборы из регионов. Он зафиксировал три основных фактора, которые будут влиять на отношение к выборам: «Первый момент — это одно из первых публичных мероприятий, на которое официально приглашает власть, поэтому некоторая сакральность единого дня голосования остается. Второе — высокая явка по сравнению с 2016 годом и третье — то, как партии отработают 1-е сентября».

Дополнительным фактором Константин Комков отметил уровень доверия к губернаторам, многие из которых возглавили региональные списки партий.

«Итоги выдвижения кандидатов — хороший период подвести промежуточный итог работы политической системы на выборном треке. Сегодня у нас на круглом столе были под прицелом — партийная конкурентность, по этому параметру очевидная положительная динамика — партии активнее участвуют в политическом процессе, больше выдвигают своих кандидатов на выборах всех уровней. Поддержат ли их избиратели — узнаем осенью, но уже сейчас это признак масштабного обновления», подвела итог работы Дарья Кислицына.