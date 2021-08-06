Ярославль, 6 августа, 2021, 10:38 — ИА Регнум. В посёлке Красные Ткачи Ярославской области 4 августа закрыли рынок. Продавцы заявили, что их «выжили», местная администрация заявляет, что торговать они вообще не имели права. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Страница администрации Карабихского поселения «ВКонтакте» Рынок в Красных Ткачах

Ярмарка была закрыта местными властями после строительства поблизости физкультурно-оздоровительного комплекса. После этого в социальных сетях начали жаловаться продавцы. Жители в комментариях активно их поддерживали.

«Уважаемые жители посёлка Красные Ткачи! Ну вот вы и остались без рынка! Очень жаль, что вы не сможете приобрести носочки, трусики, футболки и многое другое. Всеми правдами и неправдами, но нас с рынка выжили! Вчера был вызван наряд полиции, чтобы оштрафовать работников, чтобы все освободили территорию. Место же для рынка выделено не было! Нас выселили в никуда! Все жители, которые приобретают у нас товар, сильно возмущены. Глава администрации сказал, что церемониться с нами не будет! Вот и подогнал наряд!», — написал один из торговцев в социальной сети «ВКонтакте».

5 августа корреспондент ИА REGNUM связался с главой Карабихского сельского поселения Дмитрием Шибаевым, чтобы узнать о причинах закрытия рынка, но комментировать ситуацию по телефону глава отказался.

6 августа комментарий властей всё же был опубликован в официальном сообществе администрации в социальной сети.

«В связи с вводом в эксплуатацию физкультурно-оздоровительного комплекса, который сертифицируется, в том числе, и под международные соревнования, расположение «рынка», на прилегающей территории, не представляется возможным, по соображениям безопасности. Эта позиция была озвучена представителям торговли ещё два месяца назад. Но она была намеренно искажена в соцсетях этими же представителями», — говорится в сообщении администрации «ВКонтакте».

Власти пишут, что продавцы торговали нелегально.

«Дело в том что наши «доблестные» представители торговли не являются предпринимателями! Они всего лишь навсего «покупают подешевле и продают подороже» при этом не стесняются выставлять себя «борцами за потребительские интересы граждан». Кичатся тем, что их товар дешевле чем товар в магазинах, в которых платятся налоги! (по-сути ни чем не лучше торговли краденым). Ещё раз обращаем внимание! Эти гореторговцы не платят налоги. Из налогов формируется, в том числе, и бюджет Карабихского сельского поселения, в рамках которого администрация старается благоустраивать наши с вами территории. То есть: все мы с вами платим в общий «котёл» для благоустройства, а они «умные» — не считают это для себя нужным!», — написала администрация Карабихского сельского поселения.

В заключение в администрации пообещали, что будут поддерживать зарегистрированных предпринимателей, а для рынка найдут другое место.