Сеул, 6 августа, 2021, 10:50 — ИА Регнум. Представитель МИД Южной Кореи по вопросам ядерной энергетики и нераспространения ядерного оружия Пак Иль провёл 5 августа личную встречу с заместителем высоко представителем ООН по вопросам разоружения Томасом Маркрамом, с которым обсудил вопросы сотрудничества. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей внешнеполитического ведомства Южной Кореи.

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По их словам, участники встречи обсудили ситуацию в мире, договорились о продвижении совместных молодёжных проектов и о сотрудничестве с целью успешного проведения обзорной конференции участников Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), которая состоится в январе 2021 года.