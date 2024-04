Санта-Моника, США, 6 августа, 2021, 10:36 — ИА Регнум. Популярные экшен-игры Call of Duty: Black Ops Cold War, Call of Duty: Modern Warfare и Call of Duty: Warzone больше не будут поддерживаться на операционной системе Windows 7. Об этом сообщалось на официальном сайте техподдержки компании Activision.

Call of Duty Modern Warfare Spec Ops Survival

Поддержка игр на Windows 7 прекратится 7 и 8 сентября 2021 года. По словам представителей Activision, это решение было принято из-за того, что Microsoft перестала выпускать обновления для операционной системы — теперь компьютеры игроков подвержены большому риску заражения вирусами.

