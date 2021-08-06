Москва, 6 августа, 2021, 10:51 — ИА Регнум. «Жёлтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и Московской области из-за грозы и ветра с отдельными порывами до 15 м/с. Это 6 августа следует из данных прогностической карты на сайте Гидрометцентра РФ.

ИА REGNUM Гроза в Москве

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Уточняется, что период предупреждения о грозе и ветре будет действовать в столичном регионе до 21:00 6 августа.

При этом «жёлтый» уровень предупреждения свидетельствует о потенциально опасной погоде.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Гидрометцентре РФ сообщили, что в пятницу, 6 августа, в Москве будет облачно, дождь, местами сильный дождь, гроза. Температура воздуха составит +20…+22 °C.