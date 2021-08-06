Нефтепродукты в Печору могли попасть из севших на мель барж
Сыктывкар, 6 августа, 2021, 10:36 — ИА Регнум. Коми республиканское отделение Всероссийского общества охраны природы направит запрос в минприроды региона относительно сообщений о возможном нефтеразливе на реке Печоре. Об этом говорится на страничке отделения в социальной сети ВКонтакте. Как отмечается в публикации, 3 и 4 августа в нескольких пабликах в социальных сетях появилась информация о возможном нефтеразливе на Печоре. В районе села Усть-Уса местные жители наблюдали радужные пятна на воде.
Как сообщила пресс-служба «ЛУКОЙЛ-Коми», каких-либо инцидентов, связанных с попаданием нефти и нефтепродуктов в реку Печору и ее притоки Колва, Лая, Уса на территории деятельности предприятия не зафиксировано, и его объекты не могли стать причиной загрязнения.