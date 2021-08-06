Сыктывкар, 6 августа, 2021, 10:36 — ИА Регнум. Коми республиканское отделение Всероссийского общества охраны природы направит запрос в минприроды региона относительно сообщений о возможном нефтеразливе на реке Печоре. Об этом говорится на страничке отделения в социальной сети ВКонтакте. Как отмечается в публикации, 3 и 4 августа в нескольких пабликах в социальных сетях появилась информация о возможном нефтеразливе на Печоре. В районе села Усть-Уса местные жители наблюдали радужные пятна на воде.

Юлия Безуглова ИА REGNUM Верховья реки Печоры

«Судя по видео, — отмечается в публикации отделения ВООП в Коми в соцсети, — в реку попало дизтопливо или бензин, а не остатки нефти с майского Ошского разлива, оставшиеся на берегу, как поспешили предположить некоторые. В пабликах пишут о том, что рядом с местом обнаружения пятен ведутся работы по освобождению севших на мель барж». «В летний период, — напоминают экологи, — на реке большое судоходство: завозят грузы, перевозят пассажиров, работают баржи, катера. Тем более, пятна больше похожи на легкие нефтепродукты типа бензина. Но не стоит делать поспешных выводов, направим запрос в Минприроды РК, попробуем разобраться. На видеофрагментах, попавших в сеть, невозможно установить точное место съемки. Постараемся его определить и самостоятельно осмотреть».

Как сообщила пресс-служба «ЛУКОЙЛ-Коми», каких-либо инцидентов, связанных с попаданием нефти и нефтепродуктов в реку Печору и ее притоки Колва, Лая, Уса на территории деятельности предприятия не зафиксировано, и его объекты не могли стать причиной загрязнения.