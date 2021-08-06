Чита, 6 августа, 2021, 10:35 — ИА Регнум. Запах гари, который почувствовали жители Забайкальского края, принесли ветра из Иркутской области и Якутии, где наблюдается тяжелая пожарная обстановка. Об этом 6 августа сообщает пресс-служба забайкальского правительства.

Лесной пожар

Следите за развитием событий в трансляции: «Жара и пожары, наводнения и разрушения в России и мире — все новости»

Уточняется также, что в самом Забайкалье пожаров не обнаруживали с 26 июля и по сегодняшний день.

«С Монголии закручивается циклон, в результате которого будет проходить фронт по территории Забайкалья. На выходных местами ожидаются небольшие осадки, после которых в регионе станет легче дышать», — пояснил начальник отдела охраны и защиты леса управления государственного надзора и охраны леса министерства природных ресурсов Забайкальского края Сергей Михайлов.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 5 августа в Иркутской области действовали 32 ранее зарегистрированных пожара на общей площади 84 245 га, более двух миллионов леса горит в Якутии.

Читайте также: В Приангарье полыхает более 80 тысяч гектаров леса

Читайте также: Леса Якутии горят в 167 местах