Новосибирск, 6 августа, 2021, 10:34 — ИА Регнум. В Новосибирской области приняты положительные решения по 203 заявлениям от родителей на выплаты по программе детского туристического кешбэка. Уже произведены выплаты по 82 заявлениям. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Детский лагерь

По словам заместителя министра труда и социального развития региона Ольги Потаповой, заявления принимаются до 20 октября 2021 года, при этом ребёнок должен выехать из лагеря до 20 сентября 2021 года.

В Новосибирской области общая сумма средств на компенсации части стоимости путёвок в детские оздоровительные лагеря может составить более 880 тысяч рублей.