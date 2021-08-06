Москва, 11 августа, 2015, 11:20 — ИА Регнум. Василий Уткин, руководитель спортивной редакции каналов «НТВ-Плюс», сообщил в своем блоге, почему невозможно работать под руководством Тины Канделаки.

скриншот страницы Т. Канделаки в Instagramm/ instagram.com/tina_kandelaki Тина Канделаки.

«Я заканчиваю. Хватит», — анонсировал Уткин свой уход из «Матч-ТВ». А далее подробно объяснил, почему физические упражнения Тины Канделаки не тянут на настоящий спорт:

«Так вот: я не для этого потратил половину своей жизни, чтобы теперь смотреть по утрам, как Тина Канделаки, разбудив ни свет ни заря несчастного фотографа, называет свою физкультуру спортом. Дело не в личности. Дело в чувстве омерзения. Это просто возмутительно. Никто не говорит о спорте настолько банально, тухло и омерзительно, как Тина. Это катастрофа, и это мерзко».

Василий Уткин назвал такой подход лицемерием и подчеркнул, что ровно против этого восставали Дмитриева, Майоров, Маслаченко.

В конце своего поста спортивный комментатор подытожил, что работать на спортканале под руководством Тины Канделаки унизительно.

«Кому-то, глядишь, и шанс, а я так на это смотрю. Это как водителя нанимать у входа в вытрезвон», — заключил он.