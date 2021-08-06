Екатеринбург, 6 августа, 2021, 10:35 — ИА Регнум. В Екатеринбурге сильный грозовой ливень затопил несколько улиц, сообщили в пресс-службе мэрии.

Цитата из х/ф «Прикосновение». Реж. Альберт Мкртчян. 1992. Россия Гроза

Уже ночью коммунальные службы вышли на ликвидацию последствий стихии. Пострадали не только дороги и тротуары: жители жалуются на подтопления подъездов, квартир и офисных зданий.

В мэрии также заявили, что в результате ливня были повреждены 89 светофоров. 46 из них восстановили к утру.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля и начале августа 2021 года жителей предупреждали о будущих грозах.