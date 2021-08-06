После грозы в Екатеринбурге повреждено почти 90 светофоров
Екатеринбург, 6 августа, 2021, 10:35 — ИА Регнум. В Екатеринбурге сильный грозовой ливень затопил несколько улиц, сообщили в пресс-службе мэрии.
Цитата из х/ф «Прикосновение». Реж. Альберт Мкртчян. 1992. Россия
Гроза
Уже ночью коммунальные службы вышли на ликвидацию последствий стихии. Пострадали не только дороги и тротуары: жители жалуются на подтопления подъездов, квартир и офисных зданий.
В мэрии также заявили, что в результате ливня были повреждены 89 светофоров. 46 из них восстановили к утру.
Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля и начале августа 2021 года жителей предупреждали о будущих грозах.