Тбилиси, 6 августа, 2021, 10:36 — ИА Регнум. Все врачи в Грузии должны быть привиты от COVID-19. Об этом 5 августа на брифинге заявил глава Национального центра по контролю заболеваемости в стране (NCDC) Амиран Гамкрелидзе.

Mos.ru Вакцинация

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«Когда ты знаешь, что прививка защищает миллионы жизней, и отказываешься делать это, то нарушаешь этический кодекс врачей, мои коллеги не должны этого делать», — сказал руководитель NCDC.

Он призвал оценить опыт развитых стран, в которых пошли на по пути массовой вакцинации и привили значительную часть населения. По словам врача, там снизилась смертность среди пациентов с COVID-19

В конце июля министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе заявила, что в стране не будут заставлять медиков прививаться от COVID-19.

Стоит отметить, что социологический опрос, проведённый в Грузии в июне, показал, что 45% опрошенных не собираются вакцинироваться в принципе, 7% готовы привиться, если их заставит работодатель или государства, а 19% согласны сделать прививку, но позже.