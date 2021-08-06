Вашингтон, , 10:29 — REGNUM Штурм Капитолия, предпринятый в январе 2021 года сторонниками бывшего президента США Дональда Трампа, был попыткой добиться власти любой ценой с применением силы. Такое мнение в ходе выступления с речью в Белом доме в честь награждения золотыми медалями Конгресса сотрудников полиции, охранявших Капитолий, высказал президент США Джозеф Байден.

Джо Байден (сс) Gage Skidmore

Читайте также: Байден назвал экзистенциальным кризисом попытку захвата Капитолия в январе

Глава государства сравнил протестующих с террористами и экстремистами, а сами протесты — с событиями времён Гражданской войны.

«Даже во время Гражданской войны бунтовщики не врывались в Капитолий Соединенных Штатов Америки в городе нашей демократии. Даже тогда! Но шестого января 2021 года они это сделали», — отметил Байден.

«Это не было несогласием. Это были не дебаты. Это была не демократия, — подчеркнул глава Белого дома. — Это было восстание. Это был бунт и хаос. Это было радикально. И это было неконституционно».

По словам Байдена, «это была жестокая попытка изменить волю американского народа, любой ценой добиться власти, заменить бюллетени с помощью грубой силы. Разрушать, а не строить».

Читайте также: Трамп предложил расследовать роль демократов в штурме Капитолия

Как сообщало ИА REGNUM, 6 января 2021 года сторонники бывшего президента США Дональда Трампа ворвались в Капитолий в Вашингтоне с целью сорвать утверждение победы демократа Джозефа Байдена. В результате беспорядков погибли пять человек. На сегодняшний день арестованы уже более 500 предполагаемых участников штурма Капитолия.