Архангельск, 6 августа, 2021, 10:31 — ИА Регнум. Волонтеры проекта «Чистая Арктика» в пятницу, 6 августа, начнут очистку первой каменной бастионной крепости в России — Новодвинской крепости в Архангельске. Об этом 6 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

План Новодвинской крепости XVIII века

В рамках реализации указанного проекта, 6 августа свыше 100 волонтеров «Чистой Арктики» из Архангельской области и близлежащих регионов приступят к уборке территории архангельской Новодвинской крепости, которая была возведена по указу российского императора Петра I и была первой морской крепости в стране. При этом она стала прообразом Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге и укреплений Кронштадта.

Крепость была заложена весной 1701 года для защиты Архангельска — в то время российского внешнеторгового порта и первой морской судоверфи, где были построены первые военно-морские суда, на которых Пётр I совершил свой первый морской поход в 1693 году и на следующий год — провел первую конвойную операцию русского флота. Строительство крепости было завершено в 1714 году.

При этом в рамках мероприятий по уборке территории волонтеры вырубят молодую поросль, скосят траву, уберут мусор и подготовят для вывоза бетонные плиты, оставшиеся со времен СССР.

Также известно, что с 1930 года на территории крепости размещались производственные цеха Спецзавода НКВД СССР «Конвейер», а с 1960 года — производственная зона исправительного учреждения. Вместе с тем, расчистить территорию крепостного двора от развалин производственных цехов удалось только к 2014 году.