Токио, 6 августа, 2021, 10:29 — ИА Регнум. У ожидаемого ролевого экшена Elden Ring от японской студии From Software появилась страница в сервисе Steam. На ней размещены официальное описание проекта и новые кадры игрового процесса.

Bandai Namco Elden Ring

«Восстань, погасшая душа! Междуземье ждёт своего повелителя. Пусть благодать приведёт тебя к Кольцу Элден», — сообщается в описании игры. Тем не менее From Software пока не опубликовала системные требования проекта.

Релиз Elden Ring должен состояться 21 января 2022 года. Ожидается, что игра выйдет на PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S.