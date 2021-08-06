Оренбург, 6 августа, 2021, 10:28 — ИА Регнум. В Оренбурге 21-летняя женщина пойдёт под суд за истязание своих детей — мальчиков в возрасте одного года и трёх лет. Об этом сообщает областное управление СКР.

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Следователи считают, что преступную деятельность эта гражданка вела с августа 2019-го по июнь 2021 года. Она избивала сыновей.

Потерпевшие сейчас находятся в детском доме. Женщина лишена родительских прав и дожидается суда под стражей.