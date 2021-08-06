Тюмень, , 10:40 — REGNUM Для переноса столицы России в Сибирь нет оснований ни экономических, ни исторических, ни юридических, ни морально-этических. Так прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM инициативу главы Минобороны Сергея Шойгу тюменский политолог Александр Лобов.

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Цитата из м∕ф «Спящая принцесса». Реж. Кэндзи Камияма. 2017. Япония

Также эксперт сомневается в целесообразности строительства новых городов-миллионников в Сибири, если можно развивать уже имеющиеся города — Томск, Новосибирск, Красноярск, Тюмень, Сургут. Мало того, находит это несвоевременным относительно финансовой составляющей.

«Нужно заниматься не переносом столицы, а развитием регионов. На развитие новой столицы в Сибири и строительство миллионников нужны финансы, и другим регионам при таком развитии событий будет один ответ: «Денег нет, подождите лет десять». Для жителей самой Москвы и Подмосковья перенос столицы в Сибирь будет катастрофой. Это приведет к оттоку инвестиций из московской агломерации, к сокращению занятости и уменьшению бюджетных доходов», — отмечает Александр Лобов.

Перенос столицы государства в Сибирь сегодня не решит проблем регионов, считает эксперт. Если такое и произойдёт, то это вопрос дальней перспективы.

«Однако часть федеральных ведомств и офисы крупных компаний можно было бы перенести из Москвы в Сибирь», — допускает тюменский политолог.

Напомним, по сообщению пресс-службы Минобороны РФ, глава ведомства Сергей Шойгу на встрече с научной общественностью Сибирского отделения РАН предложил перенести столицу России в Сибирь и построить там пять новых городов с населением до миллиона человек.