Токио, 6 августа, 2021, 10:27 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 4,6 зафиксировали возле берегов Японии сейсмологи. Об этом 6 августа сообщает Геологическая служба США (USGS).

Zeml.info Землетрясение

Уточняется, что эпицентр подземных толчков был расположен на расстоянии 92,5 км от города Хасаки, который находится на острове Хонсю.

Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вблизи юго-восточного побережья Камчатки 6 июля произошло второе за сутки землетрясение, на этот раз магнитудой 4,7.