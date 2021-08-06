Москва, 6 августа, 2021, 10:25 — ИА Регнум. Предложение главы Минобороны Сергея Шойгу о создании в Сибири пяти городов-миллионников схожи с предложениями ЛДПР, однако необходим серьезный социально-экономический пакет для его реализации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 августа заявил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Природа Сибири

«Предложения созвучны с тем, что ЛДПР предлагает уже много лет, законопроект вносили на эту тему. Для того чтобы сократить отток населения с территории Дальнего Востока и Сибири, северной территории, необходимо развивать там жизнь, вводить дополнительные льготы, например, налоговые, решать социально-бытовые вопросы. Можно в теории создать город, можно открыть новое предприятие, но человек не поедет, если не будет стимула. Романтики советского времени сегодня нет», — отметил Нилов.

В Сибири люди сталкиваются со многими трудностями.

«Я недавно был в Норильске, там работают в основном на крупном предприятии, однако есть большое количество вакансий на бирже труда, но люди ехать не хотят: климат, условия жизни, цены и прочее», — привел пример парламентарий.

Идея Шойгу труднореализуема.

«Можно создать город, можно придумать идеологию развития, но самое главное — понять, кто там будет жить. Если мы опираемся на молодежь, то ее надо стимулировать. Приезжая в Москву и работая не по специальности, например, курьером, они заработают больше, чем у себя в регионе по специальности», — рассуждает Нилов.

В целом, заключил он, «сама идея в принципе созвучна тем, что предлагала ЛДПР, но нужен серьезный социально-экономический пакет, чтобы сократить отток и обеспечить приток населения».

На встрече с научной общественностью Сибирского отделения РАН министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в Сибири нужно создать пять крупных промышленных и научных центров — городов с населением до 1 млн человек. Также министр считает актуальным перенос столицы из Москвы в Сибирь.